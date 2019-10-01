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Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Корниенко освобожден от должности директора. Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе", - сказал собеседник агентства.

Позднее эту информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

"Да, это правда. Он ушёл с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе", - сообщила во вторник "Интерфаксу" зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Сайт ФСИН сообщает, что Корниенко родился 30 сентября 1954 года в поселке Лахденпохья Карельской АССР. Он имеет высшее техническое и высшее специальное образование, а также ученую степень кандидата юридических наук.

До 2001 года Корниенко служил в органах государственной безопасности. С 2001 года по 2002 год занимал должность заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, с 2002 года по 2012 год - директора Государственной фельдъегерской службы РФ.

Имеет звание генерал-полковника.

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

ФСИН РФ  Геннадий Корниенко

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