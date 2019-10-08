ФСИН России возглавил офицер ФСБ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, сообщила "Интерфаксу" зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее данным, назначение уже состоялась, в ближайшие дни Калашникова представят коллективу.

На сайте ФСИН Калашников уже указан как директор службы в разделе "Руководство".

3 октября стало известно, что президент Владимир Путин отправил в отставку прежнего руководителя ФСИН Геннадия Корниенко. Ему 30 сентября исполнилось 65 лет, это предельный возраст нахождения на госслужбе. Корниенко возглавлял ФСИН с июня 2012 года.

Калашников родился 27 января 1964 года в городе Татарск Новосибирской области. В органах госбезопасности он работал с 1987 года. С июня 2011 по май 2017 года он руководил управлением ФСБ в Коми, затем - УФСБ Красноярского края.