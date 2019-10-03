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"Ъ" узнал о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка

"Ъ" узнал о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Персональные данные 60 млн россиян утекли в интернет, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Как рассказали газете в компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечки персональных данных, в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме появилась база данных с личными данными и финансовой информацией о якобы кредитных картах клиентов Сбербанка. Пробный фрагмент содержит данные 200 человек. Основатель компании Ашот Оганесян проверил 240 записей из базы и выяснил, что записи содержат "данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке".

База разбита на 11 блоков - число территориальных банков Сбербанка. Каждая строка продается за 5 рублей.

Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором сообщает о мероприятиях, связанных с возможной утечкой данных как минимум 200 клиентов. Основной версией банк назвал "умышленные преступные действия одного из сотрудников" и пообещал провести "скрупулезное расследование". В то же время в Сбербанке подчеркнули, что заявленный скомпрометированных карт невозможен, так как реальный объем в несколько раз меньше, и заверили, что угрозы списаний нет.

Сбербанк

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