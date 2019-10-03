Что случилось этой ночью: четверг, 3 октября

Американские пошлины на европейские товары, возможная утечка данных клиентов Сбербанка, погибший под колесами в Подмосковье крокодил

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Ъ" узнал о возможной утечке данных 60 млн клиентов Сбербанка. По данным собеседников газеты, база с 60 млн записями, предположительно содержащая данные о держателях кредитных карт Сбербанка, появилась в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме. В банке отвергли угрозу несанкционированных списаний.

- США вводят пошлины в 10% на самолеты из ЕС и в 25% на ряд других товаров. По данным Bloomberg, это произойдет 18 октября. Сотрудник Минторга США объяснил агентству, что постановление ВТО дают Вашингтону право вводить 100% пошлины. Однако, по его словам, США воздержались от столь жестких мер, поскольку хотят решить с ЕС разногласия вокруг авиационных отраслей обеих сторон.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг план "Б" по Минским соглашениям. Он заявил, что "соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться", и назвал "формулу Штайнмайера" компромиссом. По мнению Лаврова, не должно быть "никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям".

- Семеро погибли в США при крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны. Всего на борту находилось 13 человек, когда самолет B-17 упал в международном аэропорту "Брэдли" в Коннектикуте.

- Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму. По итогам мониторинга с 30 мая по 12 сентября в палате сделали вывод: "попытки внешнего влияния были связаны не с самими выборами в Мосгордуму, а с желанием определенных сил проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции". Доклад о результатах мониторинга будет представлен на ближайшем заседании комиссии.

- В Москве арестовали трех подельников замгендиректора "Аэрофлота". До 30 ноября Басманный суд арестовал председателя адвокатской коллегии "Консорс" Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову. Они и замгендиректора авиакомпании Владимир Александров обвиняются в хищении более 250 млн рублей у перевозчика.

- Автомобилист наехал на крокодила в Подмосковье. Инцидент произошел в селе Тарасовка на улице Центральной. По данным регионального главка МВД, животное скончалось.