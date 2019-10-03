Вспышка гепатита зафиксирована в одном из районов Республики Алтай

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Более 30 жителей Усть-Коксинского района Республики Алтай заболели вирусным гепатитом А, сообщает в четверг пресс-центр регионального управления Роспотребнадзора РФ.

"В Усть-Коксинском районе зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом А. На 1 октября заболели 35 человек. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 4 человека, еще 31 пациент выписан из больницы. Заболевание у госпитализированных протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для локализации очага распространения инфекции организованы профилактические мероприятия: проведена дезинфекция в домах, все контактные жители из группы риска, около 1,5 тыс. работников торговли, общепита, коммунальных служб вакцинированы. В селах района исследованы пробы воды на вирусы - они все соответствуют норме.

"Осуществляются подворовые обходы, которыми охвачено более 5 тысяч человек", - подчеркивается в сообщении.