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Под Воронежем многодетную мать осудили за финансирование терроризма

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд признал 28-летнюю жительницу Воронежской области виновной в финансировании терроризма, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что в ноябре 2015 года мать троих несовершеннолетних детей переводила деньги мужчине, который занимался переправкой в Сирию желающих присоединиться к запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Как уточняет информагентство Bloknot-voronezh.ru, деньги женщина переводила, находясь в городе Реутов Московской области. Ее преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Воронежской области.

Отмечается, что средства женщина отправляла, чтобы ее муж смог выехать в Сирию и вступить в запрещенную организацию.

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Дети переданы под опеку бабушке осужденной.

Воронежская область ФСБ Сирия

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