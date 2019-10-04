Планировавшие теракт на Сахалине сторонники ИГ получили по 11 лет колонии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении двоих сторонников террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), планировавших устроить резонансный теракт в Южно-Сахалинске, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по области в пятницу.

Каждый из осужденных получил 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 27-летний иностранец, "находясь под психологическим воздействием своего идеологического наставника", 22-летнего россиянина, научился изготавливать взрывчатые вещества и устройства. Он приобрёл необходимые компоненты и незаконно самостоятельно собрал взрывное устройство.

Суд признал иностранного гражданина виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к преступлению, содействие террористической деятельности, незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ), а гражданина РФ - по ч. 3 ст. 205.1 УК (пособничество в содействии террористической деятельности).

Противоправную деятельность, как отмечается, вскрыли и пресекли сотрудники УФСБ региона в апреле 2017 года.