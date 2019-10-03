На заводе в Севастополе загорелся ракетный катер

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пожар начался в четверг на ракетном катере Р-71 "Шуя" на судоремонтном заводе в Севастополе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, пожар произошел на территории 13-го судоремонтного завода, который занимается комплексным ремонтом судов ВМФ.

Источник добавил, что очаг возгорания на данный момент ликвидирован, наблюдается задымление. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Как пояснил агентству пресс-секретарь судоремонтного завода Сергей Горбачев, пожар произошел при запуске одного из механизмов на ремонтируемом ракетном катере.

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