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Потушен пожар на катере на севастопольском судоремонтном заводе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на ракетном катере "Шуя" на территории судоремонтного завода в Севастополе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

"Оперативно задымление было ликвидировано, ущерб катеру не причинен. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар произошел в кормовом отсеке катера, который находится на плановом ремонте без вооружения.

Как сообщалось, пожар произошел в полдень при запуске одного из механизмов ракетного катера на территории судоремонтного завода Черноморского флота.

Ракетный катер "Р-71" водоизмещением 495 тонн был спущен на воду в 1983 году. Его длина - 56,1 м, ширина - 10,2 м, экипаж - 41 человек. Название "Шуя" он получил в 2014 году.

ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" принадлежит Минобороны РФ. Предприятие расположено в Килен-бухте Севастополя.

Севастополь

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