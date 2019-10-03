Толстой заявил в ПАСЕ об отсутствии в РФ репрессий против протестующих

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники российских правоохранительных органов не применяют спецсредства и резиновые пули для пресечения несанкционированных митингов, заявил глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"В России не применяют спецсредства в отношении демонстрантов, как во многих странах Европы, не стреляют резиновыми пулями, у нас нет раненых и тем более убитых в результате столкновений с полицией", - сказал Толстой в ПАСЕ в четверг в ходе дискуссии по несанкционированным митингам в Москве накануне выборов в Мосгордуму.

"На несанкционированные протесты, которые подстрекались, в том числе, и внешними силами, вышло 20 тысяч человек, из них 2700 действительно были задержаны, и из этих 2700-2685 человек были отпущены в течение трех часов из полиции. О каких репрессиях вы говорите?" - сказал он.

По словам Толстого, те люди, которые были осуждены к лишению свободы, нападали на полицейских. Он напомнил, что за такое же действие в Италии закон предусматривает пять лет заключения, во Франции - три года, в Германии - пять лет лишения свободы. В России, по его словам, тоже существует закон, который ограждает полицейских от нападения.

Он заявил, что на выборах в Мосгордуму в регистрации было отказано 50 кандидатам из 400 в силу того, что они не соблюли российское законодательство, "39 из них, чьи имена здесь звучали, представили фальшивые подписи, подписи умерших людей, и это было установлено избирательными комиссиями".

Он отметил, что в вопросе проведения митингов законодательство в России такое же, как и в других европейских странах, например, во Франции и в Германии - митинги разрешены при соблюдении общественного порядка.

Одновременно в ходе дискуссии о несанкционированных митингах в Москве он ответил на озабоченность некоторых парламентариев ПАСЕ действиями полиции и арестами протестующих. "В отличие от многих стран законодательство в России соблюдается, и, как говорил здесь с трибуны господин Макрон, мы тоже работаем и будем вместе с вами и дальше работать над доктриной безопасности и поддержания общественного порядка в нашей стране", - сказал Толстой.

"Не надо двойных стандартов, коллеги, давайте будем исходить из общего понимания прав человека, права каждого на свободу мнения, давайте закончим с этими клише времен "холодной войны", - сказал он.

"Мы здесь не для того, чтобы выполнять чьи-то домашние задания, мы здесь для того, чтобы представить вам факты, о которых вы, к сожалению, не говорите", - добавил Толстой.