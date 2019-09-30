ПАСЕ обсудит вопрос о митингах в Москве, несмотря на протест делегации РФ

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) при формировании повестки осенней сессии назначило на четверг, 3 октября, обсуждение вопроса о летних митингах в Москве накануне выборов в Мосгордуму.

За включение этого вопроса в повестку проголосовало 77 делегатов, против - 33, воздержалось 12 делегатов. Всего в голосовании приняло участие 122 делегата. Российская делегация протестовала против включения этого вопроса в повестку.

Принятия резолюции по итогам обсуждения утвержденный формат не предусматривает.

Предложение о проведении дебатов по теме "нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в РФ на фоне выборов в Мосгордуму" поступило от представителей европейской политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ).

При этом инициаторы предлагали провести "срочные дебаты", однако Бюро ПАСЕ согласилось провести "текущие дебаты", то есть без доклада и итоговой резолюции как при "срочных дебатах".

Председатель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой опротестовал предложение о проведении дебатов.

"Предлагаемые дебаты... в свете того, что в Москве регулярно проходят митинги и один из них был вчера, и власти разрешают все активности оппозиции, более того, все те нарушения закона, которые были допущены летом (2019 года - ИФ), уже были урегулированы судом, и соответствующие задержанные отпущены, мне кажется в данном случае тема этих дебатов выглядит несколько искусственно", - сказал Толстой, взяв слово на пленарном заседании ПАСЕ.

На каждой сессии ПАСЕ группы парламентариев, которые выступают против России, пытаются вынести те или иные вопросы, которые затрагивают РФ. Так на летней сессии на дебаты был вынесен вопрос о ходе расследования убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Летом 2019 года в российской столице прошел ряд согласованных и несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов на осенних выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Митинги 27 июля и 3 августа были несогласованные, они сопровождались массовыми задержаниями протестующих. Часть задержанных обвинили в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении представителей правоохранительных органов. Возбужденные против активистов по итогам этих акций уголовные дела в СМИ часто называют "московским делом".