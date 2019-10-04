Пожар полностью охватил здание склада в промзоне Петербурга

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Склад в промышленной зоне Санкт-Петербурга горит на площади 3,9 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба главка МЧС России по городу.

Инцидент произошел в Колпинском районе на улице Софийская.

"В одноэтажном металлическом складском здании, размером 30Х130 метров, происходит горение по всей площади", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен третий ранг сложности. К ликвидации пожара привлечено 11 единиц техники и 49 человек личного состава МЧС, уточняется в сообщении.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.