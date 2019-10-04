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В Петербурге локализован пожар в ангаре с пластиковыми изделиями

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пожарные в Петербурге локализовали пожар в промышленной зоне в Колпинском районе на площади 4,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

Огонь локализовали в 6:58, после чего специалисты продолжили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Ранее сообщалось о возгорании в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Петербурга. На территории складского комплекса загорелся одноэтажный металлический ангар с пластиковыми изделиями на площади 3,9 тыс. кв. метров, обрушилась кровля на площади 1,4 кв.м.

По данным МЧС, были эвакуированы 22 рабочих, они не пострадали.

В 5:38 пожару присвоили второй ранг сложности, в 6:17 он был повышен до третьего номера, сообщили в МЧС. К тушению огня привлекли 156 человек и 38 единиц техники.

Петербург

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