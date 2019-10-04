Неизвестные расстреляли охранников и захватили завод "Кубанские деликатесы"

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу ворвалась на территорию завода в Славянском районе края, расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль.

Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

Захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия, ведутся переговоры.

Еще один источник сообщил "Интерфаксу", что один из охранников был ранен в голову, второй охранник получил легкое ранение.

В приемной директора предприятия информацию о происшествии подтвердили.

"Нам сейчас не до вас, у нас стреляют", - сказал сотрудник корреспонденту агентства.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко (с 5 июля 2019 года доверительный управляющий АО "Ранд", Москва) и Владимир Скрипка (с 27 сентября 2019 года доверительный управляющий ООО "Бастион", Краснодар).