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В МВД назвали возможную причину вооруженного нападения на консервный завод на Кубани

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, вооруженный конфликт на территории завода ООО "Кубанские деликатесы" города Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае произошел из-за спора компаний, претендующих на право управления этим предприятием, сообщили агентству "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД в пятницу.

Сотрудник пресс-службы добавил, что на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, полицейские, а также руководство ОМВД России по Славянскому району, где и произошел инцидент. По факту ЧП проводится проверка, отметил собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Славянского района "Интерфаксу" уточнили, что перестрелка, которую устроили на заводе неизвестные, произошла в ночь на пятницу, "в результате есть пострадавшие".

Ранее глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с корреспондентом "Интерфакса" также высказал предположение, что инцидент связан с "конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу".

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что группа из восьми людей, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль". Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

Кто владеет "Кубанскими деликатесами"

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской.

Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд" по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.

МВД Славянск-на-Кубани Краснодарский край

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