В Крыму развернут новый радар системы предупреждения о ракетном нападении

Вид на радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ" в Калининградской области Фото: Елена Нагорных/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Строительство новой радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, сообщил начальник штаба - заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

"Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности - 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году", - сказал Морозов в интервью, которое опубликовала газета "Московский комсомолец".

Он уточнил, что в СПРН, которая позволяет получать оперативную информацию о пусках чужих баллистических ракет, несут постоянное дежурство новейшие радиолокационные станции "Воронеж". "Они расположены по периметру наших границ - в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях", - сообщил генерал.

Генконструктор СПРН Сергей Боев в ноябре 2017 года сообщил "Интерфаксу", что для российских военных в Крыму будет создана новая РЛС типа "Воронеж". В конце ноября 2018 года источник в силовых структурах Крыма рассказал агентству, что строительство новой РЛС "Воронеж-М" системы ПРН планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, на месте дислокации РЛС "Днепр".

Собеседник агентства подчеркнул, что новый радар существенно превзойдёт по своим боевым возможностям станцию "Днепр", которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до 3,5 тыс. км".

После развала СССР станция "Днепр" в Севастополе отошла Украине, некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был разорван. Затем "Днепр" не эксплуатировался более 10 лет и пришел в негодность.

РЛС "Воронеж-М" - российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Радар способен обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.