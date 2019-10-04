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Что произошло за день: пятница, 4 октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Под Львовом аварийно сел транспортный Ан-12. На борту было восемь человек - семь членов экипажа и один, сопровождавший грузы. При посадке кабину полностью срезало, груз раздавил людей, погибли пятеро, троих спасли.

- Суд признал законным приговор Владиславу Синице. Блогер был осужден на пять лет колонии за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в разгоне летних акций протеста.

- Утром неизвестные расстреляли охранников и захватили завод "Кубанские деликатесы". По данным МВД, вооруженный конфликт произошел из-за спора компаний, претендующих на право управления этим предприятием. Напавшие задержаны.

- В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса. В нем в частности говорится, что за последние 30 лет доля доходов 80% населения сократились примерно на 21%, а доля доходов группы наименее обеспеченных граждан снизилась за это же время почти вдвое.

- В Крыму развернут новый радар системы предупреждения о ракетном нападении. Строительство РЛС "Воронеж-М" планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, завершить - в 2024.

- В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Посол Ирана пообещал, что ее скоро отпустят.

- Количество россиян, пострадавших от программ слежения, за год выросло вдвое и составило 10 тысяч человек, рассказали в "Лаборатории Касперского".

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