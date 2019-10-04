В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства примут во внимание доклад экспертов Высшей школы экономики о ситуации с доходами среднего класса России.

"Мы с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Существует множество разных исследований разных организаций, в том числе и Высшей школы экономики. Есть различные эксперты. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. И, безусловно, наши соответствующие ведомства, министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По словам Пескова, в Кремле видят "сигналы", которые могут говорить о существующих проблемах в этой сфере. Он также обратил внимание на то, что с рождением ребенка среднедушевой доход в семье падает по объективным причинам - "это простая арифметика".

"Но вы знаете, что многие из этих явлений - они уже достаточно значительное время назад были приняты во внимание, и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется", - сказал пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что правительство предпринимает меры для повышения доходов населения. "Поэтому работа ведется, но, как говорится, не все сразу", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу правительства в связи с данными исследования ВШЭ о среднем классе, Песков сказал, что считает некорректным давать оценки лишь по одному показателю.

"Одна эта цифра - она недостаточная для того, чтобы оценивать работу правительства и президента. Это было бы неверно - по одному критерию оценивать", - отметил Песков.

По его словам, по объективным причинам не все параметры, заложенные в планы развития страны, исполняются в срок.

Ранее в пятницу "Независимая газета" сообщила, что "сокращающийся из-за кризиса российский средний класс недоволен экономической несправедливостью в РФ точно так же, как и малообеспеченные группы населения".

"Такие данные представили в четверг специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) на научной конференции о динамике среднего класса. За последние 30 лет доля доходов 80% населения сократились примерно на 21%. А доля доходов группы наименее обеспеченных граждан снизилась за это же время почти вдвое", - говорится в публикации издания.