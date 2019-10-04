Патрушев заявил о предотвращении терактов в четырех городах ЦФО в 2019 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Силовые ведомства в 2019 году предотвратили теракты в четырех городах Центрального федерального округа (ЦФО) - Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

На совещании в Туле, посвященном вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО, Патрушев отметил, что за восемь месяцев 2019 года было предотвращено "пять преступлений террористической направленности", среди которых - четыре теракта в упомянутых городах.

На совещании секретарь Совбеза также сообщил, что одна пятая часть (22%) мест массового пребывания людей в ЦФО не имеет паспортов безопасности. "Во Владимирской и Рязанской областях порядка 300 образовательных учреждений не обеспечены охраной", - обратил внимание Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, в Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославских областях персонал ряда учреждений социальной сферы плохо подготовлен к действиям в случае теракта.

Большое количество нарушений в обеспечении безопасности в местах организованного отдыха детей выявлено в ЦФО летом 2019 года, сказал Патрушев. "В Московской и Брянской областях устранено менее 10% этих нарушений", - добавил он.

Всего в ЦФО, по словам секретаря Совбеза, в первом полугодии выявлено почти 13 тысяч нарушений требований антитеррористической защищенности.

В мае 2019 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о предотвращении теракта во Владимирской области. Тогда в ходе спецоперации в городе Кольчугино были ликвидированы двое предполагаемых террористов, планировавших, по данным НАК, совершить атаки в регионе.