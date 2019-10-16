Секретарь Совбеза РФ Патрушев встретился на Кубе с Раулем Кастро

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и президент республики Мигель Диас-Канель приняли в Гаване секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов российско-кубинского сотрудничества, в том числе в сфере безопасности, а также по международной повестке дня. Стороны отметили, что позиции России и Кубы по основным региональным и международным проблемам близки или совпадают", - сказал Аношин.

По его словам, в ходе встречи также было подчеркнуто, что российский и кубинский народы связывают общая история и взаимное стремление способствовать обеспечению национальной и региональной безопасности.

Патрушев поздравил Диас-Канеля с избранием 10 октября на пост президента Кубы.

Ранее секретарь Совбеза РФ, находящийся в Гаване с двухдневным визитом, и глава МВД Кубы Хулио Сесар Гандарилья Бермехо провели консультации по безопасности, в которых приняли участие также представители других силовых структур и правоохранительных органов.

В российскую делегацию, возглавляемую Патрушевым, входят его заместители Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, статс- секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и представители других ведомств.