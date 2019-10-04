Поиск

Песков подтвердил, что указ о присвоении Чемезову звания Героя России не публиковался

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что указ главы государства о присвоении главе "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России не публиковался.

"Такого указа не публиковалось, Это единственное, что я могу вам сказать", - заявил Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о присвоении Чемезову звания Героя России.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и чиновника кремлевской администрации сообщила, что Путин присвоил генеральному директору госкорпорации "Ростех" Чемезову звание Героя России.

Издание отмечает, что соответствующий указ не был обнародован, однако, по словам собеседников издания, Путин подписал документ еще несколько недель назад.

Федеральный чиновник,имя которого не называлось, сообщил, что звание Героя России Чемезову присвоили за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности РФ.

Ростех Сергей Чемезов

Новости по теме

Новости

Количество россиян, пострадавших от программ слежения, за год выросло вдвое

Количество россиян, пострадавших от программ слежения, за год выросло вдвое

Посольство США до сих пор не вернуло паспорт Косачеву после отказа в визе

Патрушев заявил о предотвращении терактов в четырех городах ЦФО в 2019 году

В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса

В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса
Российско-украинский газовый конфликт

Оператор "Северного потока 2" допустил скачок цен на газ в Европе с 2020 года

Суд признал законным приговор блогеру Синице за призывы к расправам над детьми силовиков

Суд признал законным приговор блогеру Синице за призывы к расправам над детьми силовиков

В Крыму развернут новый радар системы предупреждения о ракетном нападении

В Крыму развернут новый радар системы предупреждения о ракетном нападении

Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны

Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны

В МВД назвали возможную причину вооруженного нападения на консервный завод на Кубани

В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');