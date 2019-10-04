Песков подтвердил, что указ о присвоении Чемезову звания Героя России не публиковался

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что указ главы государства о присвоении главе "Ростеха" Сергею Чемезову звания Героя России не публиковался.

"Такого указа не публиковалось, Это единственное, что я могу вам сказать", - заявил Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о присвоении Чемезову звания Героя России.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и чиновника кремлевской администрации сообщила, что Путин присвоил генеральному директору госкорпорации "Ростех" Чемезову звание Героя России.

Издание отмечает, что соответствующий указ не был обнародован, однако, по словам собеседников издания, Путин подписал документ еще несколько недель назад.

Федеральный чиновник,имя которого не называлось, сообщил, что звание Героя России Чемезову присвоили за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности РФ.