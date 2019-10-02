"Ведомости" узнали о присвоении главе "Ростеха" Чемезову звания Героя России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил гендиректору госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову звание Героя России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и высокопоставленного чиновника в Кремле.

Издание отмечает, что соответствующий указ не был обнародован, однако, по словам собеседников издания, Путин подписал документ еще несколько недель назад.

Как утверждает неназванный федеральный чиновник, звание Героя России Чемезову присвоено за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности России.

По мнению сотрудника аппарата правительства, Чемезов удостоен этого звания по совокупности заслуг, в том числе за развитие военно-технического сотрудничества с другими странами и успехи возглавляемой им госкорпорации.

Собеседники газеты поясняют, что деятельность Чемезова в области оружейного экспорта избавила внутренний российский рынок от конкуренции и позволила сосредоточиться на экспорте. По мнению сотрудника аппарата правительства, такие результаты работы "Ростеха" удовлетворяют Путина.

"Ведомости" также указывают, что согласно "Положению о звании Героя РФ" на основании отдельного указа президента на родине Чемезова - в городе Черемхово Иркутской области - могут установить его бронзовый бюст