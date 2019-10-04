Выстреливший в коллегу сотрудник ФСИН задержан в Ингушетии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ингушские полицейские задержали сотрудника отдела ФСИН России по республике, подозреваемого в покушении на своего коллегу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД.

"Накануне около 18:20 на федеральной трассе "Кавказ" в сельском поселении Яндаре 33-летний сотрудник ОФСИН, житель Назрани, на автомобиле остановился на обочине дороги. Затем к его машине подъехали двое коллег на "Ладе Приора". В ходе словесного конфликта он выстрелил в одного из них - 40-летнего жителя села Али-Юрт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший был ранен в грудь, его госпитализировали.

Подозреваемого в нападении на коллег задержали и поместили в изолятор временного содержания. Против него возбуждено дело о покушении на убийство.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что, по предварительным данным, перестрелка произошла между сотрудниками ФСИН, службы безопасности ведомства и СИЗО номер 1. По его словам, сотрудник ФСИН из машины "Лада Гранта" выстрелил в одного из сотрудников следственного изолятора из своего табельного оружия.