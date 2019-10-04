В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.

В пресс-службе ведомства сообщили агентству в пятницу, что накануне вечером в районе села Яндаре между сотрудниками ОФСИН России по Республике Ингушетия произошла перестрелка. В результате нее один сотрудник с огнестрельным ранением был доставлен в клиническую больницу Назрани.

По данному эпизоду проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Между тем знакомый с ситуацией источник сообщил, что, по предварительным данным, перестрелка произошла между сотрудниками ФСИН, службы безопасности ведомства и СИЗО.

"На обочине автодороги в районе села Яндаре Назрановского района остановился сотрудник ФСИН, к нему подъехала "Лада Приора", где находились сотрудники собственной безопасности ведомства и двое сотрудников СИЗО №1. Сотрудник ФСИН из машины "Лада Гранта" выстрелил в одного из сотрудников следственного изолятора из своего табельного пистолета", - сказал источник.

По его словам, пострадавший с ранением в грудь доставлен в больницу. Сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств задержали всех участников инцидента.