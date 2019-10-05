В Минобороны оценили более чем в "десятки минут" время на решение об ответном пуске ракет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) даст российскому руководству достаточное время для принятия решения об ответном ударе, сообщил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

"Подлетное время бывает разное в зависимости от направления - откуда летит, как летит. Конкретную цифру вам говорить не буду. Я скажу, что эта цифра требует серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно - не минуты, не десятки минут, более десятков минут", - сказал Нестечук в интервью радио "Эхо Москвы".

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

Начальник штаба космических войск РФ генерал-майор Игорь Морозов в интервью газете "Московский комсомолец" в пятницу заявил, что космический эшелон СПРН включает три новых спутника, которые способны обнаружить старт баллистических ракет в любой точке земного шара.

Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из десяти космических аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.