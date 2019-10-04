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Минобороны РФ намерено достроить две радиолокационные станции СПРН в 2022 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Строительство двух новых радиолокационных станций (РЛС) "Воронеж" наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) под Воркутой и Мурманском будет завершено в 2022 году, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ в связи с отмечаемым 4 октября Днем космических войск России.

В ведомстве отметили, что РЛС нового поколения "Воронеж" уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.

Там также рассказали, что российские военные до 2022 года получат более десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, способных распознавать и обнаруживать космические объекты. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже действует в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края.

"Воронеж" - надгоризонтные РЛС. Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

Минобороны РФ Воронеж Воркута Мурманск

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