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Песков рассказал о поездке Путина перед днем рождения в сибирскую тайгу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге.

"Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой", - сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что фото- и видеоматериалы об этой поездке будут доступны сегодня в полночь.

Песков напомнил, что президент планирует провести день рождения на природе, в кругу родных и близких.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.

Владимир Путин Сибирь Дмитрий Песков

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