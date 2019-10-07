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Путин собрал грибы в сибирской тайге и полюбовался Енисеем

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в преддверии своего дня рождения в компании с министром обороны Сергеем Шойгу погулял по горам в сибирской тайге, полюбовался Енисеем и пособирал грибы.

Кадры поездки президента были распространены вскоре после полуночи в понедельник.

На видеосъемке также видно, что Путин и Шойгу устроили трапезу на свежем воздухе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения побывал в сибирской тайге.

Песков напомнил, что сам день рождения Путин "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". В понедельник Путину исполнилось 67 лет.

Владимир Путин

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