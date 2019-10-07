Росфинмониторинг предложил изменить правила блокировки счетов террористов и экстремистов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг предложил предоставить гражданам, попавшим в список террористов и экстремистов, счета которых подлежат блокировке, право тратить в месяц сумму, эквивалентную региональному прожиточному минимуму. Об этом говорится в поправке в закон о блокировке средств, которую подготовило ведомство, пишет "Коммерсантъ".

Сейчас фигуранты списка могут в месяц снимать с заблокированного счета не больше 10 тысяч рублей на одного члена семьи.

Увеличить эту сумму ведомству предложил главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов. Он напомнил, что эту сумму определили в 2013 году, с тех пор рубль подешевел почти в два раза. "Получается, что наказание все ужесточается и ужесточается, хотя буквы те же. Мне это кажется не очень корректным, поэтому я и решил написать письмо в администрацию президента", - объяснил он.

В ответе из администрации президента говорится, что поправка к закону уже подготовлена и проходит межведомственное согласование.

Привязка лимита к региональному прожиточному минимуму облегчит положение москвичей, где этот показатель больше 17 тысяч рублей, но не поможет жителям регионов, где прожиточный минимум меньше 10 тысяч рублей, сказал "Коммерсанту" аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов. Он напомнил, что в перечень Росфинмониторинга можно попасть до суда и даже до предъявления обвинения, а просто по подозрению следователя, в том числе за твит или репост. "Фактически это внесудебное наказание, причем очень суровое. Следствие может длиться годами, и все это время человек остается без средств к существованию, - сказал юрист.

Сейчас в перечне террористов и экстремистов больше 9 тысяч человек.