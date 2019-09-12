Росфинмониторинг включил студента Жукова в список причастных к экстремизму

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу включила фигуранта "дела 27 июля" блогера Егора Жукова в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщил сайт Росфинмониторинга.

В редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, появились данные Егора Жукова от 12 сентября 2019 года под номером семь.

Адвокат блогера Леонид Соловьев подтвердил "Интерфаксу" включение его подзащитного в перечень. "Да, действительно, Егора занесли в этот перечень. Мы надеемся, что его оттуда уберут, когда закончится уголовное преследование или после решения суда", - сказал Соловьев.

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Согласно первоначальной версии следствия, молодой человек мог направлять толпу во время шествия в центре города. Как заявлял адвокат Илья Новиков, следствие в итоге признало, что на видео, которое легло в основу первого обвинения Жукова, был не он. 3 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование Жукова по делу о массовых беспорядках.

Между тем следствие инициировало экспертизу девяти видео из видеоблога Жукова в YouTube на признаки экстремизма. После этого студенту были предъявлены обвинения в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Согласно фабуле обвинения, не позднее 11 октября 2017 год Жуков разместил у себя в видеоблоге в YouTube четыре видео с призывами к экстремистской деятельности.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения Жукову с заключения под стражу на домашний арест до 27 сентября. Жукову запрещено общаться с другими фигурантами уголовного дела, получать корреспонденцию, использовать интернет и телефон, кроме случаев, когда ему будет необходимо вызвать врача или аварийную службу, связаться с адвокатом или следователем.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. Тогда были задержаны более тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше десяти человек.