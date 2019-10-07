В Нижнем Новгороде обрушилась стена центра подготовки церковных специалистов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде обрушилась внешняя стена административного здания, кладка рухнула с первого по третий этажи, сообщили в областном управлении МЧС.

Это произошло в понедельник утром. В момент обрушения в здании находились три человека, они вышли на улицу сами. Никто не пострадал.

По данным картографического сервера 2ГИС, в этом здании находится центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Русской православной церкви.