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В Нижнем Новгороде обрушилась стена центра подготовки церковных специалистов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде обрушилась внешняя стена административного здания, кладка рухнула с первого по третий этажи, сообщили в областном управлении МЧС.

Это произошло в понедельник утром. В момент обрушения в здании находились три человека, они вышли на улицу сами. Никто не пострадал.

По данным картографического сервера 2ГИС, в этом здании находится центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Русской православной церкви.

МЧС Нижний Новгород

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