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Взрыв самогонного аппарата обрушил стену между квартирами в жилом доме

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области, в городе Новотроицк в одной из квартир трехэтажного жилого дома взорвался самогонный аппарат. Из-за этого обрушилась межквартирная перегородка на втором этаже, сообщили в региональном управлении МЧС.

Площадь обрушения составила от 10 до 15 квадратных метров.

Пострадали два человека, одного доставили в больницу, вторая от госпитализации отказалась.

Владелец аппарата варил самогон, пары заполнили систему вентиляции и произошел хлопок, уточнили в пресс-службе областного управления МВД. По данным полиции, обрушилась не стена, а потолки у квартиры на втором этаже. Эвакуировать жильцов не потребовалось. Хозяин квартиры и его жена получили ожоги 50% и 30% тела.

Владелец аппарата - жилец соседней квартиры - не пострадал. В момент взрыва он находился в другой комнаты, говорят в полиции.

Оренбургская область МЧС МВД Новотроицк

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