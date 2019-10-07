Петербургский бизнесмен получил условный срок за вывод за границу 1,13 млрд рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский суд дал условный срок гендиректору компании "Простор" Александру Булатову, который проходит по делу о выводе за границу 1,13 млрд рублей по подложным документам. Он приговорен к пяти годам условно с испытательным сроком четыре года, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В организации схемы следствие подозревает гражданку Финляндии Елену фон Мессинг (Елену Скородумову), в конце 2017 года она была заочно арестована Смольнинским судом.

Булатов признал вину частично. Он рассказал суду, что устроился на работу, пройдя собеседование у фон Мессинг. По его предположению, его наняли, поскольку он не разбирается в бизнесе и экономике и работодатель решила, что его легко можно будет использовать.

По предложению сообщников, Булатову предложили создать компанию-импортер и договориться о поставках иностранной компании оптических дисков с записанным на них дорогостоящим программным обеспечением. В реальности поставки не планировались. Булатов должен был подделывать документы о поставках и стоимости товара, представлять в банках эти сделки и создавать видимость внешнеэкономической деятельности. В результате от с 16 мая 2014 года по 18 декабря 2015 года перевел от имени "Простора" за границу валюту на общую сумму 1 130 492 249 рублей 14 копеек.

В сентябре 2017 года Елену фон Мессинг приговорили в Болгарии к десяти годам тюрьмы за отмывание средств, но от наказания освободили по состоянию здоровья. В феврале 2018 года ее вернули в тюрьму из-за сомнений в поставленном диагнозе.