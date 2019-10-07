Экс-мэра Горно-Алтайска осудили условно по делу о мошенничестве на 100 млн рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд Горно-Алтайска вынес приговор бывшему мэру города Виктору Облогину, виновному в мошенничестве и должностных преступлениях, сообщает пресс-центр управления Следственного комитета РФ (СКР) по Республике Алтай в понедельник.

Как отмечается в сообщении, Облогин воспользовался своим служебным положением и похитил принадлежащий городу автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей. Кроме того, он незаконно изъял из федерального и регионального бюджетов более 17 млн рублей. Облогин также предоставил ООО "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив таким образом ущерб администрации города на сумму более 107 млн рублей.

Облогин признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.2, ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу, отмечают в СКР.

При этом в начале сентября 2019 года нынешний глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял Облогина в свою команду на должность советника по крупным инвестиционным проектам.

Как сообщалось, в июне 2016 года Горно-Алтайский городской суд принял решение отстранить Облогина от должности мэра после возбуждения двух уголовных дел. Также суд вынес решение о помещении его под домашний арест.

Следствие полагало, что чиновник похитил принадлежащий городу автомобиль с помощью фиктивных документов, согласно которым он стоил 807 тыс. 800 рублей. Кроме того, Облогин предоставил одной из управляющих компаний муниципальные гарантии. По инициативе Облогина местные бизнесмены получали субсидии из всех уровней бюджета с условием возврата в местный бюджет не менее 20% от полученных сумм под видом спонсорской и благотворительной помощи.

Кроме того, по данным следствия, мэр знал, что управляющая компания "Центральная", фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, находится в тяжелом финансовом состоянии. Несмотря на это, он предоставил компании семь муниципальных гарантий. Обязанности по ним УК не исполнила.

В мае 2017 года Облогин начал голодовку, требуя перенести суд на ним в другой регион. Как сообщалось, Облогин требовал рассмотрения дела судом другого региона из-за того, что "местные суды могут судить предвзято, а само дело сфабриковано как политический заказ".