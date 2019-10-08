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Россияне стали бережнее относиться к энергоресурсам из соображений экономии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Более половины сограждан (57%) заявили, что тщательно следят за расходованием энергоресурсов. В 2016 году такое поведение было характерно для 42% респондентов, следует из данных опроса ВЦИОМ.

По данным социологов, треть сограждан (33%) следят за своими расходами энергоресурсов лишь периодически, иногда бережно расходуют энергоресурсы, а иногда не экономят совсем.

При этом подавляющее большинство опрошенных (79%), которые хотя бы периодически следят за расходами энергоресурсов, основным мотивом называют желание сэкономить деньги, только 15% называют экономию энергоресурсов.

Вообще не следят за расходами энергоресурсов 9% россиян. 29% из них объясняет, что потребляют ровно столько, сколько им необходимо. Еще 22% утверждают, что иначе себя вести просто не получается.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 1 октября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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