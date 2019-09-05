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Иванов назвал самой проблемной ситуацию с твердыми бытовыми отходами

Порядка с переработкой мусора в России можно ожидать после строительства 200 перерабатывающих и сортировочных заводов, считает он

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал самым проблемным экологическим направлением ситуацию с твердыми коммунальными отходами.

"Я лично считаю, что самая запущенная сфера - это твердые коммунальные отходы, самая запущенная из всех экологических направлений из огромной программы четырехтриллионной программы экологии. Почему? Потому что мы никогда этим не занимались, никогда. Мы сильно отстали от цивилизованного мира", - сказал Иванов в четверг, выступая на сессии "Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные перспективы сотрудничества" Восточного экономического форума.

Для достижения первых результатов необходимо построить в стране около 200 мусороперерабатывающих заводов.

"Думаю, нам не понадобится 30-40 лет, чтобы навести порядок в этой сфере. Первых результатов можно ожидать только, когда мы построим в целом по России около 200 мусороперерабатывающих, мусоросортировочных заводов", - сказал он.

Иванов добавил, что отрасль переработки мусора - высокотехнологичная.

"Технологии, которые используются Ростехнологиями, нашей компанией, и "Росатомом" тоже, как подрядчиком, например, по производству специальных котлов для мусоросжигательных заводов, это делает Росатом, это хай-тек. И вообще вся отрасль утилизации, обработки мусора - это высокотехнологичная отрасль, которая на сегодняшний день в России практически не существует. Здесь мы с иностранными партнерами активно сотрудничаем, потому что первые мусоросжигательные заводы будут построены по технологии нашего японского соседа, компании Hitachi", - сказал Иванов.

Сергей Иванов ВЭФ-2019

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