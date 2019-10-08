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Первоклассник под Омском попал в больницу с алкогольным отравлением

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Семилетний ученик школы в омском селе оказался в больнице, попробовав неизвестную спиртосодержащую жидкость, сообщает УМВД России по региону.

О госпитализации ребенка, живущего в селе Прииртышское Таврического района, в полицию сообщили врачи. "Мальчик, находясь на стадионе, нашел бутылку со сладкой жидкостью красного цвета и сделал несколько глотков. После этого направился домой. Шел шаткой походкой, в связи с чем на него обратили внимание проезжавшие мимо судебные приставы и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Ребенок в настоящее время находится в больнице под наблюдением врачей. Отмечается, что его мать состоит на профилактическом учете в ОВД как неблагополучный родитель. Женщина воспитывает еще четырех детей в возрасте от 5 до 17 лет. Ее привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). Санкции по данным статья предусматривают наложение штрафов на родителей на сумму от 500 до 2 тысяч рублей.

Кроме того, о произошедшем уведомлены управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних, Следственный комитет РФ и прокуратура Таврического района. Ребенок в настоящее время находится в больнице под наблюдением врачей, отмечают в МВД.

Омская область МВД

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