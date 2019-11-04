В Казахстане не удалось спасти двух детей, госпитализированных с отравлением

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Шымкенте с признаками отравления госпитализированы мать и трое детей, двое из них скончались в больнице, сообщили в городском департаменте по ЧС.

По данным ведомства, женщина 1987 года рождения и ее дети - мальчики 2018 и 2015 годов рождения и 11-летняя девочка - поступили в инфекционную больницу в минувшее воскресенье с предварительным диагнозом "пищевое отравление".

Позднее женщину и двоих детей по назначению врача перевели в токсикологическое отделение Центральной городской больницы.

"В 11:00 в инфекционной больнице скончался мальчик 2015 г.р. Позже в 14:00 в токсикологическом отделении скончался мальчик 2018 г.р. Причина смерти устанавливается, назначена судмедэкспертиза", - говорится в сообщении.

В департаменте по ЧС отметили, что семья проживает в многоэтажном доме с центральным отоплением.

"После тщательного анализа на месте происшествия фактов отравления угарным газом не зарегистрировано", - добавили в ДЧС.