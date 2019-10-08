Более двух третей россиян одобрили деятельность Путина

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (68%) с одобрением воспринимают работу Владимира Путина на посту президента РФ, не одобряют деятельность главы государства около трети сограждан (31%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 35% участников опроса одобрительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы правительства 64% респондентов.

По данным "Левада-центра", деятельность кабинета министров в целом положительно характеризуют 43% участников опроса, противоположную оценку дают 55% опрошенных.

Результаты исследования показывают, что 37% россиян довольны работой Госдумы, не одобряют деятельность нижней палаты парламента 60% респондентов.

По данным опроса, половина россиян (49%) считает, что на данный момент дела в РФ идут в правильном направлении, 41% опрошенных придерживаются мнения, что страна движется по неверному пути. При этом социологи отмечают, что каждый десятый россиянин затрудняется дать оценку положению дел в стране.

Опрос был проведен в период с 26 сентября по 2 октября 2019 года среди городского и сельского населения общей численностью 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.