Выборы и митинги больше всего запомнились россиянам в сентябре

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Каждый шестой россиянин (16%) наиболее запомнившимся событием последних четырех недель назвал выборы различного уровня, состоявшиеся 8 сентября в рамках Единого дня голосования, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, в числе наиболее запомнившихся событий сентября респонденты (6%) назвали митинги в Москве в поддержку фигурантов "московского дела".

Кроме того, жителям России в прошлом месяце запомнились смерть Марка Захарова, наводнения в Иркутской области и в других регионах, недопуск ряда российских делегатов на 74-сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, обмен между Россией и Украиной удерживаемыми лицами и смерть экс-президента Франции Жака Ширака.

Опрос был проведен 26 сентября - 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.