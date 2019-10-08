Billa запустила в России сервис по снятию наличных на кассе

Фото: Reuters

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Billa вместе с Mastercard и Райффайзенбанком запустили сервис снятия наличных на кассах во всех магазинах ритейлера в России, говорится в сообщении участников проекта.

В настоящее время сервис доступен для держателей карт Mastercard и Maestro, выпущенных 12 банками. Чтобы снять наличные, покупателю нужно оплатить товар картой и запросить у кассира нужную сумму, кратную 100 рублям и не превышающую 5 тыс. рублей.

В России работает 171 магазин Billa - в Москве, Московской, Нижегородской, Тульской, Калужской и Курской областях. Аналогичный сервис уже действует в магазинах в Австрии и Германии, где также работает Rewe Group (ей принадлежит сеть Billa), сообщила журналистам гендиректор Billa в России Елена Мальцева.

Сервис снятия наличных на кассах магазинов начал тестироваться в России в этом году. В частности, Visa тестировала этот сервис в партнерстве с сетью "Русский пармезан" и Россельхозбанком. Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассах в торговых точках удаленных и малонаселенных пунктов.

Ранее о планах протестировать сервис снятия наличных на кассах объявила крупнейшая в России сеть - "Пятерочка". Пилотный проект может быть запущен во втором полугодии и продлится несколько месяцев, говорил в мае гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров. "География тестирования пока определяется - наша задача выбрать районы, где существует нехватка банкоматов", - отмечал он.