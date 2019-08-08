Сбербанк раскрыл условия снятия наличных в сельских магазинах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России сообщил об условиях снятия наличных с банковских карт на кассах в торговых точках удаленных и малонаселенных пунктов.

В сообщении отмечается, что лимит по картам Сбербанка на одно снятие наличных составляет от 100 до 5 тыс. рублей, суточный лимит ограничен 20 тыс. рублей. Эти суммы устанавливались с учетом статистики и специфики сельских магазинов. Так, средний объем выдачи наличных за одну операцию составляет 1,2-1,3 тыс. рублей.

Однако, есть обязательное условие снятия наличных в сельских магазинах: необходимо оплатить покупку на любую сумму дебетовой картой. Банк отмечает, что сервис будет бесплатным для держателей именных дебетовых карт.

Снять наличные в сельских магазинах в настоящее время можно в 76 субъектах РФ. Сервис реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями.

В планах Сбербанка до конца 2019 года увеличить до 3 тысяч количество торговых точек в удаленных и малонаселенных пунктах, где можно снять наличные.

Как отмечает зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова, слова которой приводятся в сообщении, в будущем, кроме снятия наличных, жители смогут прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ.