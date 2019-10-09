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Задержан подозреваемый в убийстве ветерана в Рязани

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Житель Рязани 1999 года рождения задержан по подозрению в причастности к убийству ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В настоящее время с молодым человеком проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Как сообщалось, ветеран ВОВ 1928 года рождения и его супруга 1930 года рождения были убиты в Рязани в своей квартире вечером 26 сентября. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Проверялись различные версии, в том числе связанные с корыстным мотивом убийства пожилой четы. За информацию, которая поможет в раскрытии резонансного преступления, была назначена премия в 500 тыс. рублей.

Рязань

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