Арестован обвиняемый в резонансном убийстве ветерана в Рязани

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Рязани заключен под стражу 20-летний местный житель, обвиняемый в убийстве ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Павла Макеева и его жены, сообщила в четверг пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

"Подозреваемый отказался давать показания", - говорится в сообщении СКР. Несмотря на это, собранные доказательства позволили предъявить мужчине обвинение в убийстве двух человек (ч.2 ст. 105 УК РФ). Суд по ходатайству следователя арестовал обвиняемого, рассказали в СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

По сообщению пресс-службы регионального УМВД, сотрудниками полиции уже установлена причастность задержанного рязанца к совершению нескольких имущественных преступлений (мошенничества, кражи), жертвами которых стали старики.

Ветеран ВОВ 1928 года рождения и его супруга 1930 года рождения были убиты в Рязани в своей квартире вечером 26 сентября. Расследование двойного убийства находится на личном контроле главы регионального управления СКР.

Проверялись различные версии, в том числе связанные с корыстным мотивом убийства пожилой четы. За информацию, которая поможет в раскрытии резонансного преступления, была назначена премия в 500 тыс. рублей, заявлял губернатор Рязанской области Николай Любимов. Как сообщал чиновник в соцсети "ВКонтакте", эти деньги обещал выделить некий меценат.

В среду, 9 октября, стало известно о задержании подозреваемого в убийстве.