Космонавт Овчинин назвал успешным опыт работы с роботом FEDOR на МКС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин положительно оценивает опыт работы с андроидом FEDOR и проведенные эксперименты с биопринтигом на борту Международной космической станции (МКС).

"Эксперименты с роботом Фёдором, впервые это проводилось на борту станции. Прилетел робот, мы поработали с ним, выполнили целиком поставленную программу и стало понятно, что действительно роботы могут на борту станции выполнять самую разнообразную работу", - сказал Овчинин на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Космонавт предположил, что та модель робота, с которой работали на МКС, - "это только начало, это первый шаг. "Впоследствии будут другие модели с большим набором функций, но это интересно, и я думаю, что стоит продолжать это направление", - сказал Овчинин.

Также он рассказал о проведенных опытах по биопечати в условия невесомости. "Так получилось, что во время нашего октябрьского старта биопринтер не долетел до станции. Но он был доставлен позже, (российский космонавт - ИФ) Олег Кононенко начал с ним работать, выполнил первую сессию экспериментов. Насколько я знаю, удачно. Я выполнял вторую сессию экспериментов, я считаю, что все прошло удачно. И сейчас эксперимент продолжается", - заявил Овчинин.

По словам космонавта, в процессе биопринтинга идет работы с разными тканями и компонентами. "Этот эксперимент имеет большое будущее. Пока все идет удачно и успешно", - добавил он.

Робот Fedor

Человекоподобный робот FEDOR отправился на МКС 22 августа. В основном проводимые эксперименты были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, робот использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При этом космонавты столкнулись с рядом проблем при работе с FEDORом. Например, Овчинин испытывал проблемы с включением электропитания робота и рассматривал вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.

FEDOR устроен по принципу "аватара". В нынешней версии им управляет космонавт на МКС с помощью специального экзоскелета, позволяющего роботу повторять движения человека. В будущем робота планируется использовать для работы в открытом космосе и в российской Лунной программе.

Эксперименты с биопринтером

3 декабря 2018 с космодрома Байконур был успешно осуществлен запуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-11", на котором находился магнитный 3D-биопринтер "Органавт", разработанный для проведения первого в мире эксперимента по печати живых тканей на орбите.

Проект "Магнитный 3D биопринтер", в реализации которого участвуют "3Д Биопринтинг Солюшенс", "Роскосмос" и компания "Инвитро", начал свою работу в 2016 году. В рамках проекта был создан биопринтер для печати живых тканей и органов в условиях отсутствия гравитации.

Аналогичный биопринтер находился на борту "Союза МС-10" 11 октября 2018 года, когда произошла нештатная ситуация. Из-за аварии носителя эксперимент не состоялся. Оборудование не вернулось на Землю, так как находилось в бытовом отсеке.

Однако для проведения эксперимента в кратчайшие сроки был подготовлен дублер биопринтера и успешно доставлен на МКС.