Робот FEDOR пожаловался в твиттере на угрозы космонавта с молотком

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Тренировки человекоподобного робота FEDOR на Международной космической станции (МКС) начались с конфликта с человеком, при виде молотка андроид решил пойти на уступки.

"Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", - сообщил FEDOR в твиттере в пятницу вечером.

Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb — FEDOR (@FEDOR37516789) August 30, 2019

Ранее из ведущейся NASA трансляции переговоров космонавтов со специалистами российского Центра управления полетами (ЦУП) стало известно, что Овчинин с трудом включил электропитание робота. При этом он применял гаечный ключ и даже хотел стукнуть молотком по кнопке включения электропитания на плече робота. Специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в андроиде, но в итоге Овчинину удалось включить FEDORа лишь после 10-15 попыток и тот "даже сказал что-то".

Также FEDOR позднее написал в твиттере, что начал тренировки на борту МКС. В сообщении говорится, что он помогал космонавту выбирать необходимый инструмент, а потом "в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции.

"Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем", - добавил андроид.

В ходе пребывания робота на МКС с роботом будет напрямую взаимодействовать космонавт Александр Скворцов, вместе со вторым космонавтом Овчининым они проведут ряд экспериментов. В основном они связаны с отработкой мелкой моторики рук в условиях невесомости: машина будет использовать различные инструменты, повторяя движения за космонавтом в режиме аватара. Для этого на станцию тем же кораблём был доставлен специальный экзоскелет, который использует Скворцов.