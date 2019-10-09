Российская подлодка выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами в Черном море

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российская подводная лодка "Колпино" выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении, ракеты были выпущены по целям на берегу и в море. "Пуски ракет осуществлены из подводного положения", - сообщили в военном ведомстве.

Военные заявили, что ракеты "Калибр" успешно поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона "Опук" и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

"Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений и закрытия опасного района было привлечено порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота", - добавили в Минобороны.

Эти ракетные стрельбы - это плановое мероприятие боевой подготовки экипажей подлодок Черноморского флота, пояснили военные.

"Колпино" - дизель-электрическая подлодка Черноморского флота РФ проекта 636.3. Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

Подлодка "Колпино" в прошлом наносила удары "Калибрами" из акватории Средиземного моря по боевикам в Сирии.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").