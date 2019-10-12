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Российские военные сообщили о наблюдении за эсминцем США в Черном море

Российские военные сообщили о наблюдении за эсминцем США в Черном море
Эсминец ВМС США "Портер" во время прохода через Босфор
Фото: Reuters

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Несколько российских боевых кораблей ведут наблюдение за американским эсминцем "Портер", который в субботу вошел в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Согласно сообщению, эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря 12 октября. Его действия контролируют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Эти корабли оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

"Портер", снабженный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Дональд Кук", "Карни" и "Росс", размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Американские эсминцы ранее неоднократно заходили в Черное море. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Минобороны РФ США Портер

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