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Судью на Кубани арестовали за попытку мошенничества на 60 млн рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду санкционировал арест до 7 декабря федерального судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, обвиняемого в попытке мошенничества, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь московского суда Юнона Царева.

Судье предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года Стародубцев вместе со своим сыном Александром и Геннадием Еременко требовал от бизнесмена 64 млн рублей якобы для этих денег в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за решение по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных участков земли.

Как сообщили ранее в СКР, в феврале судью поймали при передаче у него дома 100 тыс. рублей и муляжа, изображавшего 29,9 млн рублей. Из-за долгой процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края уголовное дело против Стародубцева было возбуждено только в октябре.

Уголовное дело в отношении сына судьи и Геннадия Еременко было возбуждено ранее.

Краснодарский край

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