Поиск

Судью на Кубани задержали по подозрению в вымогательстве у бизнесмена 64 млн руб.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Судья в Краснодарском крае задержан по подозрению в вымогательстве у бизнесмена более 60 млн рублей за принятие определенного решения по административному делу, связанному с землей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Председателем СК возбуждено уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года Стародубцев вместе со своим сыном Александром и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 млн рублей якобы для передачи этих денег в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда, чтобы те приняли определенное решение по административному делу, "в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков".

В феврале 2019 года при передаче Стародубцеву 100 тысяч рублей и муляжа денежных купюр на сумму 29,9 млн рублей судья и его соучастники были взяты с поличным сотрудниками ФСБ, сказала Петренко.

Она отметила, что в связи с тем, что пришлось долго ждать разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края, уголовное дело в отношении Стародубцева было возбуждено только в октябре 2019 года.

"Стародубцев задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено ранее, его расследование продолжается", - сказала представитель СК.

Ранее сообщалось, что 20 марта 2019 года квалификационная коллегия судей Краснодарского краевого суда удовлетворила представление председателя СКР Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Стародубцева.

Информированный источник, близкий к следствию сообщал, что сам Стародубцев своей вины не признал и заявил, что деньги ему подкинули.

Светлана Петренко Краснодарский край Владимир Стародубцев

Новости

В мебельном магазине в Екатеринбурге на двухлетнего ребенка упал шкаф

Россиян предупредили о мошенничестве зарубежных компаний-псевдоброкеров

Россиян предупредили о мошенничестве зарубежных компаний-псевдоброкеров

Жители малых городов больше смотрят телевизор, чем жители крупных

Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии"

Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела "Седьмой студии"
Дело "Нового величия"

Суд отменил приговор участнику "Нового величия" и отправил дело на пересмотр

Суд отменил приговор участнику "Нового величия" и отправил дело на пересмотр

Туалеты на вокзалах всех крупных городов с января станут бесплатными

Задержанная на пикете у "Шереметьево" стюардесса ранее была уволена из "Аэрофлота"

Задержанная на пикете у "Шереметьево" стюардесса ранее была уволена из "Аэрофлота"

С начала года на Северном Кавказе ликвидировали 30 террористических ячеек

Дело Baring Vostok

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 13 января

Billa запустила в России сервис по снятию наличных на кассе

Billa запустила в России сервис по снятию наличных на кассе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');