Судью на Кубани задержали по подозрению в вымогательстве у бизнесмена 64 млн руб.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Судья в Краснодарском крае задержан по подозрению в вымогательстве у бизнесмена более 60 млн рублей за принятие определенного решения по административному делу, связанному с землей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Председателем СК возбуждено уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года Стародубцев вместе со своим сыном Александром и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 млн рублей якобы для передачи этих денег в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда, чтобы те приняли определенное решение по административному делу, "в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков".

В феврале 2019 года при передаче Стародубцеву 100 тысяч рублей и муляжа денежных купюр на сумму 29,9 млн рублей судья и его соучастники были взяты с поличным сотрудниками ФСБ, сказала Петренко.

Она отметила, что в связи с тем, что пришлось долго ждать разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края, уголовное дело в отношении Стародубцева было возбуждено только в октябре 2019 года.

"Стародубцев задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено ранее, его расследование продолжается", - сказала представитель СК.

Ранее сообщалось, что 20 марта 2019 года квалификационная коллегия судей Краснодарского краевого суда удовлетворила представление председателя СКР Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Стародубцева.

Информированный источник, близкий к следствию сообщал, что сам Стародубцев своей вины не признал и заявил, что деньги ему подкинули.